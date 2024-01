Asia Pioneer Entertainment Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Dividendenpolitik von Asia Pioneer Entertainment wird derzeit von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,32 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb das Unternehmen in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Asia Pioneer Entertainment zahlt. Dies ist 94 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 47. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.