Asia Pacific Wire, Cable Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Asia Pacific Wire & Cable wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,56 USD, während der Kurs der Aktie (1,34 USD) um -14,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,32 USD, was einer Abweichung von +1,52 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Asia Pacific Wire & Cable bleibt in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik der Asia Pacific Wire & Cable wird als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 17,03 %).

Im Branchenvergleich erzielte die Asia Pacific Wire & Cable in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,01 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 235,97 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -238,98 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 142,84 Prozent erzielte, lag die Asia Pacific Wire & Cable 145,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.