Asia Pacific Wire, Cable Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Asia Pacific Wire & Cable-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,03 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +5,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich ebenfalls ein neutrales Bild. Die Stimmungsänderung der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz, ebenso wie die Diskussionsintensität, die sich nicht signifikant von anderen Zeiträumen unterscheidet. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Asia Pacific Wire & Cable-Aktie sowohl für den RSI7 (für sieben Tage) als auch für den RSI25 (für 25 Tage) eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 33,33 und der RSI25 bei 47,46, was zu einem Gesamtrating "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Asia Pacific Wire & Cable-Aktie bei 13,39 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 13,39 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche eine Unterbewertung darstellt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert bei 31, was die Unterbewertung der Aktie weiter unterstreicht und zu einer "Gut"-Einstufung führt.