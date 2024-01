Asia Pacific Wire, Cable Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Asia Pacific Wire & Cable hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" eine Rendite von 1,39 Prozent, was mehr als 1242 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2078,43 Prozent erzielte, liegt Asia Pacific Wire & Cable mit einer Rendite von 2077,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, wurde ein Wert von 25 festgestellt, was zu einer Einstufung von „Gut“ führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 42,05 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist daher "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Asia Pacific Wire & Cable nur 13,39 Euro zahlt, während der durchschnittliche Wert in der Branche bei 31 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung schüttet Asia Pacific Wire & Cable derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, und die Differenz beträgt 16,96 Prozentpunkte (0% gegenüber 16,96%). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".