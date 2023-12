Die Asia Grocery Distribution-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Asia Grocery Distribution-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In fundamentalen Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 250 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird. Die Aktie von Asia Grocery Distribution wird also sowohl technisch als auch fundamental als "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Asia Grocery Distribution-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Asia Grocery Distribution jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Asia Grocery Distribution-Analyse.

Asia Grocery Distribution: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...