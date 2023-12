Asia Grocery Distribution Aktie: Das war ja klar …

In Bezug auf die Aktie von Asia Grocery Distribution hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz gezeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Asia Grocery Distribution.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Auch hier wird die Aktie von Asia Grocery Distribution als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Asia Grocery Distribution als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 250,69, was einem Abstand von 450 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,56 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Asia Grocery Distribution in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -73,25 Prozent im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von -23,94 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,62 Prozent hatte, liegt Asia Grocery Distribution um 59,63 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.