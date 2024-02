Asia Grocery Distribution Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Asia Grocery Distribution Aktie zeigt momentan gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 6,75%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,14 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,136 HKD gehandelt wird. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der -2,86% Distanz zum GD200. Im Gegensatz dazu steht der GD50 bei 0,12 HKD, was einem Abstand von +13,33% entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asia Grocery Distribution mit 250,69 deutlich höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (43,92). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer negativen Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -28,97% hat die Asia Grocery Distribution Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65,93% erzielt, was einer Underperformance von -36,96% entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,12% erzielte, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 47,81% deutlich darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Asia Grocery Distribution Aktie gemischte Signale, wobei die Dividendenpolitik und die fundamentale Bewertung als negativ einzustufen sind, während die technische Analyse zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Anleger sollten daher verschiedene Aspekte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.

