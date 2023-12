Asia Grocery Distribution Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Bei Asia Grocery Distribution gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Asia Grocery Distribution für diesen Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asia Grocery Distribution-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,104 HKD) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -45,26 Prozent). Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (0,12 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Asia Grocery Distribution-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 250,69 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 413 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 48. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Asia Grocery Distribution liegt der RSI7 aktuell bei 78,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 58,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier im Gegensatz zum RSI als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Asia Grocery Distribution-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

