Asia Grocery Distribution Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Asia Grocery Distribution-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,18 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,111 HKD gehandelt wurde und somit einen Abstand von -38,33 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,12 HKD, was einer Differenz von -7,5 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde die Asia Grocery Distribution-Aktie in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine neutrale Einstufung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung der Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine neutrale Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende ist festzustellen, dass die Asia Grocery Distribution-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (5,44 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % aufweist, was zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt hier 5,44 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung der Asia Grocery Distribution-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Dividenden-Ausschüttung.