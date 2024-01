Asia Express Logistics Holdings Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Asia-express Logistics diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch in den vergangenen Tagen war das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Asia-express Logistics eher gering. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei der längerfristigen Betrachtung zeigte sich, dass die Diskussionsintensität rund um Asia-express Logistics durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum spürbar, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse kann festgestellt werden, dass der Kurs von Asia-express Logistics mit 0,119 HKD inzwischen -8,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine ähnliche Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -25,63 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Asia-express Logistics in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer abweichenden Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Asia-express Logistics.