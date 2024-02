Asia Express Logistics Holdings Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Asia-express Logistics-Aktie zeigt eine negative Tendenz. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,16 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,111 HKD liegt, was einem Unterschied von -30,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,12 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,5 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asia-express Logistics liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine konstante Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie in den letzten zwei Wochen, ohne besondere positive oder negative Ausschläge in den letzten ein, zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers für die Asia-express Logistics-Aktie.