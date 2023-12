Asia Express Logistics Holdings Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Asia-express Logistics hat in den letzten 50 Tagen eine Kursdifferenz von -13,57 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) verzeichnet, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Differenz zum GD200 -24,38 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Asia-express Logistics ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Veränderungen in der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung für die Aktie von Asia-express Logistics. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Asia-express Logistics aktuell mit einem Wert von 71,43 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

