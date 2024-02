Asia Express Logistics Holdings Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Analysten haben festgestellt, dass die Aktienkurse von Asia-express Logistics nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden können. Nach der Analyse von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Stimmung neutral war und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,16 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,115 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -28,13 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -4,17 Prozent und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

