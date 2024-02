Asia Energy Logistics im Check!

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien von Asia Energy Logistics werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung ergibt sich für Asia Energy Logistics eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt kommt die Aktie von Asia Energy Logistics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes auf eine "Neutral"-Note.

In technischer Hinsicht ist die Asia Energy Logistics derzeit -3,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,64 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie insgesamt für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussionen rund um Asia Energy Logistics in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion daher der Auffassung, die Aktie von Asia Energy Logistics sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Asia Energy Logistics liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.