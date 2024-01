Asia Energy Logistics Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Für Asia Energy Logistics beträgt der RSI 41,18, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 43,9, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für den 25-tägigen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Asia Energy Logistics derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 0,22 HKD, während der Aktienkurs bei 0,29 HKD liegt, was einer Abweichung von +31,82 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,25 HKD, was einer Abweichung von +16 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Asia Energy Logistics in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Asia Energy Logistics.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Asia Energy Logistics eine mittlere Aktivität gemessen und daher eine neutrale Bewertung abgeleitet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Asia Energy Logistics-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Asia Energy Logistics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Asia Energy Logistics-Analyse.

Asia Energy Logistics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...