Asia Energy Logistics Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Asia Energy Logistics als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Asia Energy Logistics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Asia Energy Logistics die übliche Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daher wird Asia Energy Logistics insgesamt als "Neutral"-Wert betrachtet.

Auch die Einschätzung der Stimmung durch Anleger auf sozialen Plattformen führt zu einer neutralen Bewertung. Kommentare und Befunde waren neutral und auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Asia Energy Logistics diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asia Energy Logistics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,22 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,25 HKD liegt, was einem Unterschied von +13,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Asia Energy Logistics-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.