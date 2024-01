Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Asia Cuanon Shanghai liegt bei 48,44, was als „Neutral“ eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt der RSI25 bei 65,12, was ebenfalls als „Neutral“ bewertet wird. Insgesamt wird die Einschätzung daher als „Neutral“ eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Für Asia Cuanon Shanghai wurde eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Veränderung der Stimmung festgestellt, weshalb auch hier die Gesamtbewertung als „Neutral“ ausfällt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der „Chemikalien“-Branche hat die Asia Cuanon Shanghai in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,71 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -19,05 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des „Materialien“-Sektors liegt die Asia Cuanon Shanghai um 19,05 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem „Schlecht“-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Asia Cuanon Shanghai mit 9,65 CNH bewertet, während der Aktienkurs selbst bei 8,39 CNH liegt, was einem Abstand von -13,06 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Asia Cuanon Shanghai um -7,09 Prozent unter dem Durchschnitt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher „Schlecht“.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Asia Cuanon-Analyse vom 07.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Asia Cuanon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Asia Cuanon-Analyse.

Asia Cuanon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...