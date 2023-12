Asia Cuanon Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Aktienkurs von Asia Cuanon Shanghai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -23,06 Prozent bedeutet. So lag der Durchschnittsrendite in dieser Branche bei -7,98 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor erreichte die Aktie eine Unterperformance von -23,06 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite von -7,98 Prozent im letzten Jahr.

Die Anlegerstimmung bezüglich Asia Cuanon Shanghai war in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Trotzdem haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in Richtung Verkauf zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen daher in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Asia Cuanon Shanghai als Neutral-Titel eingestuft wird. Dabei ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,6, was eine "Schlecht"-Empfehlung bedeutet, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,39, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asia Cuanon Shanghai bei 10 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,99 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,1 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,07 CNH, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Neutral" vergeben.