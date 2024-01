Asia Cuanon Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Asia Cuanon Shanghai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,71 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,53 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,19 Prozent gefallen sind. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -7,19 Prozent über der von Asia Cuanon Shanghai, was zu einer weiteren Unterperformance führte. Aufgrund dieser negativen Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung in diesem Kriterium führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und der Aktie ein "Schlecht"-Rating einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asia Cuanon Shanghai liegt bei 52,86, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.