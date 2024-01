Weitere Suchergebnisse zu "Seritage Growth Properties":

Der Aktienkurs von Asia Cuanon Shanghai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,15 Prozent erzielt. Dies stellt eine Unterperformance von -32,59 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche dar, der im Durchschnitt um -7,56 Prozent gefallen ist. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -7,56 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Asia Cuanon Shanghai um 32,59 Prozent hinter diesem Wert zurückblieb. Diese schlechtere Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Asia Cuanon Shanghai als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 57,41 und der RSI25 beträgt 64,47, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asia Cuanon Shanghai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,54 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,31 CNH liegt, was einem Unterschied von -12,89 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein negatives Rating von -7,36 Prozent. Insgesamt wird die Asia Cuanon Shanghai-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Asia Cuanon Shanghai eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse und der Häufung von Kaufsignalen erhält Asia Cuanon Shanghai von der Redaktion insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.