Asia Cuanon Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei helfen kann, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Asia Cuanon Shanghai-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 59, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs liefert somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Asia Cuanon Shanghai-Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 9,95 CNH für den Schlusskurs der Asia Cuanon Shanghai-Aktie. Mit einem Schlusskurs von 9,11 CNH am letzten Handelstag, was einem Unterschied von -8,44 Prozent entspricht, wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (9,06 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Asia Cuanon Shanghai-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch die Stimmung der Anleger spielt bei der Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer positive Themen rund um Asia Cuanon Shanghai aufgegriffen haben. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Asia Cuanon Shanghai-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,04 Prozent erzielt, was 22,8 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" liegt die Aktie ebenfalls 22,8 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.