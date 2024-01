Asia Cuanon Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Asia Cuanon Shanghai liegt bei 52,86, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben, was zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Asia Cuanon Shanghai von 8,25 CNH mit -14,33 Prozent Entfernung vom GD200 (9,63 CNH) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 weist einen Kurs von 9,02 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Asia Cuanon Shanghai-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Asia Cuanon Shanghai in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,71 Prozent, was eine Underperformance von -18,53 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.