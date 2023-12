Asia Cement China Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Asia Cement China-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 66, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 61,02 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asia Cement China mit einem aktuellen Wert von 10,56 eine Unterbewertung um 79 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Asia Cement China von 2,24 HKD mit -30,22 Prozent deutlich unter dem GD200 (3,21 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 2,42 HKD einen Abstand von -7,44 Prozent auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Asia Cement China-Aktie zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien und löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Asia Cement China-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.

