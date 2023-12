Asia Cassava Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Orient Overseas International":

Die Asia Cassava Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,21 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,134 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -36,19 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,15 HKD, was einem Abstand von -10,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Asia Cassava Aktie wird als neutral bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat die Asia Cassava Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,8 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 27,08 Prozent deutlich darunter. Infolgedessen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als "Neutral" bewertet.