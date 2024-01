Asia Cassava Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Asia Cassava-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,21 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,134 HKD lag, was einer Abweichung von -36,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,15 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Asia Cassava zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein neutrales Bild. Insgesamt wird die Aktie von Asia Cassava aufgrund des RSI mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Asia Cassava um mehr als 26 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie von Asia Cassava. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Asia Cassava bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.