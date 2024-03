Asia Cassava Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten zwei Wochen wurde die Asia Cassava von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit einen schlechten 200-Tage-Durchschnitt aufweist, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Allerdings liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Asia Cassava mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt. Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 2,37 liegt, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 19,09 entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung.

