Asia Cassava Aktie: Alles kein Problem!

Die Asia Cassava hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt, da der Kurs von 0,139 HKD nun um +6,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Allerdings ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage weniger gut bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -26,84 Prozent beläuft, was die Einstufung für diesen Zeitraum als "Schlecht" ausweist. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzzes im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Asia Cassava durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch die Redaktion eine weitere "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat die Asia Cassava in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,57 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -35,33 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Asia Cassava mit einer Performance von -35,72 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch, dass die Asia Cassava unterbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2,37 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 68,52. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.