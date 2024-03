Asia Broadband löst Jubelsturm aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Asia Broadband herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 91,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Asia Broadband überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich dazu. Entgegen dem RSI7 ist Asia Broadband hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Asia Broadband-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Asia Broadband. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Asia Broadband verläuft aktuell bei 0,02 USD. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,0251 USD im Handel, was einen Abstand von +25,5 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei +25,5 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal für die Asia Broadband-Aktie hindeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Asia Broadband in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Asia Broadband wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.