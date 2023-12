Asia Broadband Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Bei Asia Broadband hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz feststellen lassen. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Asia Broadband derzeit bei 0,03 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,0194 USD liegt und somit einen Abstand von -35,33 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,02 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von -3 Prozent, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Asia Broadband führt zu einer Einstufung von "Neutral", sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen (64,81) als auch für 25 Tagen (56,92). Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Asia Broadband diskutiert. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Schlecht" bewertet.