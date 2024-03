Asia Broadband Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI von Asia Broadband liegt bei 99,22, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 42,68, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem Rating von "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Asia Broadband in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Die Intensität der Diskussionen hat ebenfalls abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt. Daher erhält die Asia Broadband-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Aktie von 0,02 USD mit dem aktuellen Kurs (0,0207 USD) eine Abweichung von +3,5 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.