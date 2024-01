Asia Broadband Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Asia Broadband war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wurde positiv bewertet, was zu einem insgesamt "Gut"-Wert führte.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Asia Broadband-Aktie ein aktueller Relative Strength Index (RSI) von 54,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, liegt bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält Asia Broadband eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,0195 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -2,5 Prozent. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt erhält Asia Broadband daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Kommunikation im Netz, den Relative Strength Index und die technische Analyse.