Asia Allied Infrastructure Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Asia Allied Infrastructure derzeit als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Asia Allied Infrastructure-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, sowie ein Wert für den RSI25 von 100. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Asia Allied Infrastructure derzeit eine Rendite von 3,25 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 %. Mit einer Differenz von 3,09 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asia Allied Infrastructure bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Asia Allied Infrastructure damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich erzielte Asia Allied Infrastructure in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,34 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -3,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,8 Prozent im Branchenvergleich für Asia Allied Infrastructure. Auch im "Industrie"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 5,12 Prozent über dem Durchschnittswert von -3,78 Prozent im letzten Jahr. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.