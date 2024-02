Asia Allied Infrastructure Aktie: Jubelschreie!

Die Asia Allied Infrastructure-Aktie bietet Anlegern eine Dividendenrendite von 4,54 Prozent, was 1,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher hat die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bauwesen-Sektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -7,3 Prozent erzielt, was 1,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Bauwesen-Aktien beträgt -10,13 Prozent, wobei die Asia Allied Infrastructure-Aktie 2,83 Prozent darüber liegt, weshalb die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Aus fundamentalen Gründen wird die Asia Allied Infrastructure-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,44 liegt, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45 ist. Aus diesem Grund wurde die Aktie auch auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.