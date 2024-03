Asia Allied Infrastructure Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Asia Allied Infrastructure. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Asia Allied Infrastructure in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,3 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche fiel die Aktie im Durchschnitt um -8,2 Prozent, was bedeutet, dass Asia Allied Infrastructure um +0,9 Prozent besser abschnitt. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -6,72 Prozent, wobei Asia Allied Infrastructure um 0,58 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität bei Asia Allied Infrastructure durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Asia Allied Infrastructure derzeit bei 4,54 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche weist eine Dividendenrendite von 6,41 auf, was zu einer Differenz von -1,87 Prozent zur Asia Allied Infrastructure-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.