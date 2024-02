Asia Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten beiden Wochen wurde Asia von den Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit diesem Wert befasst haben. Die Themen, die in den letzten Tagen hauptsächlich diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu.

Die charttechnische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,14 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,142 SGD liegt damit auf einem ähnlichen Niveau (Unterschied +1,43 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,13 SGD), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,23 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Asia-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Asia liegt aktuell bei 6,4 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat einen Wert von 3,92, was zu einer Differenz von +2,48 Prozent zur Asia-Aktie führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Asia als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,03 insgesamt 63 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 21,7 im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren". Demnach erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".