Asia Aktie: Was noch aussteht!

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass der Aktienkurs von Asia eine Rendite von -17,31 Prozent verzeichnet, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu verzeichnet die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine mittlere Rendite von -6,25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei auch hier Asia mit 11,06 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird berichtet, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung für Asia in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Asia gemessen. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Des Weiteren wird berichtet, dass Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden können. Die Analyse von Asia auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und dass die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Zusätzlich wird der Relative Strength Index (RSI) als Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Asia liegt bei 30, was als überverkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.