Asia Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten 12 Monaten hat die Asia-Aktie eine Performance von -17,31 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -12,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche darstellt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Asia um 11,88 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Asia als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,86 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Asia-Aktie ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asia beschäftigt hat.

Die technische Analyse der Asia-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,129 SGD lag, was einem Unterschied von -14 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs liegt auch nah am 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Asia-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.