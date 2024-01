AsiaPhos Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung und das Buzz: In den sozialen Medien lassen wesentliche Veränderungen der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den letzten vier Wochen konnten bei Asiaphos keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Asiaphos daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Asiaphos mit einer Rendite von -43,75 Prozent mehr als 30 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -13,37 Prozent. Auch hier liegt Asiaphos mit 30,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Asiaphos beläuft sich mittlerweile auf 0,01 SGD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,008 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,01 SGD, was bedeutet, dass die Aktie mit -20 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Anleger: In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Asiaphos unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.