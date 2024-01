AsiaInfo Technologies Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Asiainfo wird aufgrund der fundamentalen Analyse als "gut" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche, die ein KGV von 42,55 aufweisen, eine deutliche Unterbewertung signalisiert.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung der letzten 12 Monate ergibt sich jedoch ein negativer Trend. Die durchschnittliche Rendite von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie liegt bei -7,41 Prozent, während Asiainfo eine Rendite von -30,35 Prozent verzeichnet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Asiainfo ebenfalls unterdurchschnittlich ab. Mit einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent liegt das Unternehmen 1,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,06 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik der Asiainfo-Aktie als "schlecht" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich hingegen eine neutrale Entwicklung. Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Asiainfo auch in diesem Bereich eine "neutrale" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "neutral" bewertet.