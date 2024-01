AsiaInfo Technologies Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Asiainfo schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Mit einer Dividendenrendite von 4,7 % im Vergleich zu 6,13 % beträgt der Unterschied 1,43 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Asiainfo eine Performance von -30,35 Prozent, was einer Underperformance von -29,69 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,66 Prozent gefallen sind, lag Asiainfo 20,1 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -10,25 Prozent verzeichnete. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass Asiainfo sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt eine schlechte Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 10,84 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 8,53 HKD liegt, was einer Abweichung von -21,31 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,63 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-1,16 Prozent). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird Asiainfo insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Asiainfo wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asiainfo. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".