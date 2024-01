AsiaInfo Technologies Aktie: Pleite oder Chance?

Die Dividendenrendite von Asiainfo beträgt derzeit 4,79 Prozent, was 2,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies hat zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten geführt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asiainfo liegt bei 8,51, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 42,65 liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Asiainfo in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Asiainfo zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält Asiainfo auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Asiainfo basierend auf den verschiedenen Analysekriterien eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik und die fundamentale Bewertung, sowie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem RSI.