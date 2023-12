Ashtead Technology Holdings Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse für Aktien betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für die Ashtead-Aktie beträgt derzeit 15,79, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 19, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Ashtead veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt die Bewertung "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ashtead festgestellt werden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ashtead für diese Stufe daher ein "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht ist die Ashtead-Aktie mit einem Kurs von 620 GBP inzwischen +26,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +55,32 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus technischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.