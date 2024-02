Ashtead Gro Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Ashtead hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,27 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Underperformance von -7,01 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 8,02 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Ashtead ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Ashtead in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Ashtead auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Dividendenpolitik schüttet Ashtead derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ashtead-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5143,84 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 5116 GBP nur um -0,54 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich ebenfalls eine ähnliche Tendenz, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Aktie somit in den verschiedenen Kategorien mit einem "Schlecht"- oder "Neutral"-Rating bewertet.