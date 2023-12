Ashtead Gro Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Ashtead-Aktie liegt der RSI bei 51,23, was ihn als "Neutral" einstuft. Für den RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich eine Einstufung als "Gut" mit einem Wert von 29,93. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für die Ashtead-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5090,46 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5476 GBP weicht somit um +7,57 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 4954,78 GBP über dem letzten Schlusskurs (+10,52 Prozent Abweichung), was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 9 Bewertungen, wovon 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Auch qualifizierte Analysen der letzten 30 Tage führen zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 4675 GBP, was ein Abwärtspotential von -14,63 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den letzten Tagen. Dies spiegelt sich auch in der Anleger-Sentiment-Einschätzung wider, die die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Ashtead-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.