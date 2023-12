Ashtead Gro Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von Ashtead hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 4,65 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ashtead in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -3,5 Prozent verzeichnet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,72 Prozent, Ashtead hingegen lag 4,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) wird Ashtead als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,42, was einem Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,88 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung gibt es eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Ashtead ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Allerdings waren in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen präsent, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet.

Im letzten Jahr haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Ashtead-Aktie vorgelegen, wovon 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Rating für die Aktie. Für den zurückliegenden Monat liegen 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen vor, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 4675 GBP, was ein Abwärtspotenzial von -13,94 Prozent darstellt. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.