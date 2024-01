Ashtead Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Ashtead Group":

Die Stimmung und das Interesse an der Ashtead-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie aus einer Analyse hervorgeht. Dies spiegelt sich auch in der Diskussionsstärke wider, die auf eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ashtead-Aktie derzeit weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (60,47 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (36,58 Punkte) deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Industrie" und der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hat die Ashtead-Aktie im vergangenen Jahr eine unterdurchschnittliche Rendite erzielt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten hingegen bewerten die Ashtead-Aktie überwiegend positiv, mit einer Kursprognose, die jedoch ein Abwärtspotential von -12,42 Prozent aufzeigt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.