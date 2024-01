Ashtead Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Ashtead Group":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Ashtead in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im grünen Bereich liegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Ashtead wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ashtead. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ashtead mit einer Rendite von 1,15 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,98 Prozent. Auch hier liegt Ashtead mit 6,83 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Ashtead mit einem Wert von 11,42 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,58, womit sich ein Abstand von 69 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.