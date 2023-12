Ashtead Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Ashtead: Aktienanalyse ergibt "Schlecht"-Rating

Ashtead hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren. Mit einer Dividende von 1,67 % liegt Ashtead 2,71 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 4,39 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ashtead eine Performance von 1,15 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Rückgang von -3,5 % bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt Ashtead mit 4,56 % unter dem Wert von 5,72 %. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Ashtead ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ashtead liegt bei 18,1, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 40,46 eine "Neutral"-Einschätzung, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt, dass die Aktivität und Stimmungsänderung unterdurchschnittlich ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Aktienanalyse von Ashtead ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Dividende, Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie das langfristige Stimmungsbild.