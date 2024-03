Ashtead Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Ashtead Group":

Die Ashtead-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5201,36 GBP verzeichnet, was einer Abweichung von -2,14 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (5090 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5193,78 GBP nahe am aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ashtead-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ashtead mit 1,63 Prozent 2,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung und wird als eher unrentables Investment eingestuft.

Die Analysten bewerten die Ashtead-Aktie aktuell positiv, mit 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamtergebnis von "Gut". Allerdings ergibt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -7,48 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ashtead. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Ashtead-Aktie in den verschiedenen Analysen insgesamt ein "Neutral"-Rating.