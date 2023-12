Ashtead Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ashtead Group":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen die Ashtead-Aktie bewertet. Davon bewerteten 6 Analysten die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Gut" für die Ashtead-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei gab es 1 positive Bewertung, 1 neutrale und keine negative. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamtbewertung von "Gut". Die durchschnittliche Kursziel-Ergebnis der Analysen liegt bei 4675 GBP, was einem Abwärtspotential von -14,63 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5476 GBP. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Ashtead-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Ashtead ausgetauscht. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ashtead-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5090,46 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (5476 GBP) weicht somit um +7,57 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4954,78 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +10,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Ashtead-Aktie somit für die technische Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ashtead derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Handelsunternehmen und Distributoren-Sektor. Der Unterschied beträgt 2,8 Prozentpunkte (1,67 % gegenüber 4,47 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".